وصول 10 يمنيين من معتقل غوانتانامو الى سلطنة عمان

وصل 10 يمنيين، يوم الخميس، الى سلطنة عمان بعد الإفراج عنهم من معتقل غوانتانامو، وذلك "للإقامة المؤقتة" بناء على طلب من الجانب الأميركي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية العمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العمانية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله "وصل السلطنة اليوم 10 مواطنين يمنيين أفرج عنهم من المعتقل المذكور"، وذلك لتلبية طلب الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل غوانتانامو ومراعاة لظروفهم الإنسانية، وأكد المصدر ان الهدف من وصول هؤلاء هو "الإقامة المؤقتة".

ويأتي وصول اليمنيين بعد أقل من 48 ساعة على تجديد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب حال الاتحاد السنوي الذي ألقاه ليل الثلاثاء الأربعاء، مناشدة الكونغرس إغلاق المعتقل المثير للجدل.

وقال: "سأواصل جهودي لاغلاق سجن غوانتانامو، فهو غير مجد ويكلف غاليا"، معتبرا ان المعتقل الذي اوقف فيه المئات من المشتبه بضلوعهم في عمليات ارهابية، تحول الى ما يشبه "المنشور الدعائي" الذي تستخدمه التنظيمات المتطرفة لتجنيد افرادا جدد في صفوفها.