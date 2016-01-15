إسرائيل.. بيريز في حالة "ممتازة" بعد العملية

يتماثل الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز (92 عاما) للشفاء من عارض بسيط في القلب حصل أمس، وهو في حالة "ممتازة" بعد العملية الجراحية التي أجريت له، كما قال طبيبه الجمعة.

وقال البروفسور فيكتور غيتا الذي أجرى الخميس عملية قسطرة في مستشفى شيبا تل هاشومير القريب من تل أبيب في تصريح إلى الإذاعة الرسمية، "إنه في حالة ممتازة، والعملية التي كانت تقضي بتوسيع الشريان قد نجحت".

وأضاف "يشعر بأنه على ما يرام هذا الصباح، ويفترض أن نتمكن من السماح له بالعودة إلى منزله في غضون أيام". وأوضح أن من المفترض أن يتمكن من النهوض خلال النهار.

وقد نقل بيريز الخميس إلى المستشفى بعد أن شعر بآلام في الصدر، وأجريت له العملية.

ومن المفترض أن يشارك بيريز المعروف بحيويته وحرصه الشديد على صحته وانكبابه على العمل، في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدأ أعماله الأسبوع المقبل في دافوس (سويسرا).

وقال غيتا "يستطيع من حيث المبدأ ركوب الطائرة والذهاب إلى دافوس. وهذا ما لا ننصح به عادة. وأتصور أن في إمكاننا أن نقنعه بالعدول عن السفر".

وكان شيمون بيريز أحد صانعي اتفاقات أوسلو للسلام في 1993، وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1994، بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.