تصادم مروحيتين أميركيتين فوق هاواي

أعلنت متحدثة عسكرية أميركية أن حرس السواحل الأميركي يبحث عن مروحيتين عسكريتين كان على متنهما 12 شخصاً بالقرب من سواحل جزيرة أواهو في أرخبيل هاواي بعد أن أبلغته البحرية عن حادث تصادم.

وقالت المتحدثة سارة مورز من هونولولو إنه تم إبلاغ حرس السواحل قبل منتصف ليل الخميس الجمعة بالتصادم بين المروحيتين التابعين لقوات المارينز وتحمل كل منهما 6 من أفراد الطاقم. وأضافت "حددنا منطقة فيها حطام على بعد أربعة كيلومترات من الساحل ونبحث فيها. لم نعثر بعد على أي من أفراد الطاقم".

وأرسل حرس السواحل مروحية وطائرة هيركوليس اتش سي-130 للمشاركة في عملية البحث. كما تم إرسال مروحية تابعة لقوات البحرية ومروحية من دائرة الإطفاء في هونولولو إضافة إلى قارب إنقاذ، بحسب المتحدثة.