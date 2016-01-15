قائد عسكري أميركي يتوقع اعتداءات جديدة لـ "داعش"

قال القائد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط الجنرال لويد اوستن الخميس ان الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في سوريا والعراق ستجعله على الارجح يزيد من اعتداءاته كما حصل في بغداد واسطنبول وجاكرتا في الأيام الاخيرة.

وأكد أوستن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط من مقر قيادته العام في تامبا بفلوريدا وهو يقف إلى جانب وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر، ان التنظيم المتطرف "في وضع دفاعي".

واضاف "يمكن ان نتوقع المزيد" من الاعتداءات لانه "يريد ان يحول الانظار عن هزائمه المتزايدة" في سوريا والعراق.

وتابع انه "من المهم ادراك ان هذه الهجمات لا تجعل التنظيم بالضرورة اقوى، لكن المعركة" مع الإرهابيين "لا تزال طويلة".

وخسر "تنظيم داعش" في نهاية ديسمبر الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار في العراق.

كما فقد السيطرة مؤخرا على سنجار في شمال العراق، كما تكثفت غارات التحالف الذي تقوده واشنطن خصوصا على انشطته النفطية في سوريا.