لبنان.. إضراب في سجن رومية احتجاجاً على إطلاق سماحة

أعلن الموقوف اللبناني في سجن رومية، زياد صالح المعروف، بـ" زياد علوكي" أن جميع الموقوفين الإسلاميين والطرابلسيين في السجن اللبناني ذائع الصيت، بدأوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة.

وفي تسجيل صوتي من داخل سجن رومية لقناة الـ"أل بي سي" اللبنانية، طالب علوكي أهالي طرابلس بأن ينتفضوا ويعتصموا بعد ظهر الجمعة استنكاراً للحكم القضائي.

وقد اعتصم أهالي الموقوفين الاسلاميين في طرابلس استنكاراً لاطلاق سماحة.

إلى ذلك، عمد بعض الشبان، الجمعة، إلى قطع بعض الطرقات في بيروت لاسيما في قصقص احتجاجاً على إطلاق سراح سماحة، قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحها من جديد.

ويتوقع أن يشهد محيط منزل سماحة في الأشرفية بيروت مساء الجمعة وقفة احتجاجية، ما دفع القوى الأمنية إلى قطع الطرقات المؤدية إلى المنزل.

وكانت المحكمة التمييزية العسكرية أصدرت حكمها، الخميس، بإخلاء سبيل سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف دولار، على أن يمنع من التصريح بأي حديث إعلامي حول القضية لمدة سنة. وبعد صدور القرار، عمد بعض الشبان مساء في بيروت وطرابلس شمال لبنان إلى قطع الطرقات وإحراق الإطارات احتجاجاً.