لبنان.. اعتقال متطرف بارز على صلة بالقاعدة

قالت القوى الأمنية اللبنانية، الخميس، إنها ألقت القبض على بلال كمال مزهر، العضو البارز بجماعة متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة شنت هجمات داخل البلاد.

ووصف مصدر أمني مزهر بأنه "صيد ثمين" مقرب من سراج الدين زريقات قائد كتائب عبدالله عزام. واعتقل مزهر، وهو لبناني في عملية خاصة بمنطقة الناعمة جنوبي بيروت.

وقال المصدر لرويترز "هذه العملية الخاصة جزء من حملة أوسع لاعتقال إرهابيين وكل من لهم صلة بالجماعات الإرهابية".

وأعلنت كتائب عبدالله عزام- التي سميت تيمناً بفلسطيني اعتبر المرشد الروحي لأسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق- مسؤوليتها عن هجمات في المنطقة، بينها تفجير انتحاري مزدوج في السفارة الإيرانية ببيروت عام 2014.

وتصنف وزارة الخارجية الأميركية هذه الجماعة كمنظمة إرهابية.