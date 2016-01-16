إسرائيل تحذر من خطر "الاتفاق النووي" مع إيران

حذر وزير إسرائيلي السبت من أن التطبيق المتوقع للاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران سيعرض الشرق الأوسط للخطر ولن يكبح برنامج طهران النووي.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إيردان في بيان إن "يوم تطبيق الاتفاق النووي يدخلنا في عهد جديد وخطير ترفع فيه معظم العقوبات الاقتصادية عن إيران بدون أن تتخلى عن برنامجها النووي أو تقدم تفسيرات لنشاطاتها العسكرية".

وقال الوزير الذي يتولى كذلك حقيبة الأمن العام، إن إيران واصلت "تزويد جماعات إرهابية بالأسلحة من بينها حزب الله" كما واصلت التدخل في شؤون الدول الخليجية وانتهاك الحظر الذي أقره مجلس الأمن الدولي على "تطوير صواريخ بالستية".

وقال الوزير المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هذا يوم صعب.. وكنا نأمل في أن لا تتمكن إيران من الحصول على أسلحة نووية وأن تتوقف عن التدخل في المنطقة".

وتنتظر إيران والدول الكبرى بقيادة الولايات المتحدة إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران التزمت الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.