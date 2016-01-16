إيطاليا تنقذ 246 لاجئاً قادمين من سواحل ليبيا

أعلنت السلطات الإيطالية إنقاذ 246 من المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من السواحل الليبية، في أول موجة لجوء عبر البحر المتوسط في 2016.

وذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي أن سفينة الإنقاذ الإيطالية داتيللو، رست اليوم السبت، في ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية (جنوب)، وعلى متنها 246 من المهاجرين غير القانونيين، وجثة واحدة، بعد عمليتي إغاثة قبالة الساحل الليبي.

وحسب قيادة خفر السواحل، فإن عملية الإنقاذ الأولى أفضت إلى انتشال 131 مهاجرا، والثانية 115 مهاجرا، كانوا على متن قاربين مطاطيين على بعد بضعة كيلومترات من الساحل الليبي، مشيرة إلى أن الذين تم إنقاذهم هم 218 رجلا، و27 امرأة وطفلا.

وشهدت إيطاليا قدوم أكثر من 320 ألف مهاجر على شواطئها خلال العامين الماضيين.

وتعد هذه أول موجة هجرة غير قانونية، عبر البحر في العام الحالي، علماً أن آخر مجموعة من المهاجرين، وعددها 4 آلاف مهاجر، كانت قد وصلت إلى صقلية خلال عطلة نهاية الأسبوع عيد الميلاد (25 ديسمبر)، بفضل عمليات إنقاذ منسقة من قبل سلاح البحرية، وخفر السواحل الإيطاليين.