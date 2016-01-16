الأردن.. 6 أحزاب مستقلة تؤسس "تيار التجديد"

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، إعلان 6 أحزاب أردنية مستقلة عن تشكيل تيار سياسي، يحمل اسم "تيار التجديد".

ويعمل "تيار التجديد" بحسب النظام الأساسي له تحت "قواسم فكرية مشتركة، لتعزيز النهج الديمقراطي والوصول بالأردن إلى دولة مدنية تعددية حديثة، وبرنامج عمل مشترك إصلاحي، من أجل تحسين حياة المواطنين وتطوير المشاركة الحزبية في الحياة السياسية".

ويضم الاتحاد أحزاباً سياسية مستقلة، لا إسلامية ولا يسارية، هي: أردن أقوى (تأسس عام 2013، وتشغل النائب رولى الحروب أمانته العامة)، وحزب حصاد (تأسس عام 2013 وأمينه العام مازن ريال)، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (تأسس عام 2013 وأمينه العام محمد العبادي)، وحزب التيار الوطني (تأسس عام 2009 وأمينه العام الوزير الأسبق صالح ارشيدات)، وحزب الحياة (تأسس عام 2008 وأمينه العام ظاهر عمرو)، وحزب العون الوطني (تأسس عام 2015 وأمينه العام فيصل الأعور).

وتلت النائب رولى الحروب، البيان التأسيسي للتيار، وقالت "إن التيار يعمل ضمن مبادئ أهمها، الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والعلاقة المتوازنة بين السلطات، والحفاظ على سوق مفتوح ولكن بآليات عادلة لتوزيع الثروة وتنظيم لا يرقى إلى التقييد وشراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة، ويؤمن بأن أمتنا أمة عربية واحدة، ويطالب بدولة فلسطينية حرة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني".

وأوضح ظاهر عمرو، أمين عام حزب الحياة، "أن الانتخابات النيابية المقبلة هي السبب (وراء التحالف)، والهدف هو الدخول في انتخابات نيابية، ولن ينتهي الاتحاد بانتهاء الانتخابات، والقانون يسمح لنا بهذه التجمعات الحزبية ولا نأخذ إذناً من الحكومة كي نتجمع".

جدير بالذكر أن قانون الأحزاب الأردني شهد تعديلات العام الماضي، تتضمن إجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها، وحلها، وتحديد مواردها المالية، كما يحدد عدد الأعضاء المؤسسين بـ150 شخصا بدلاً من 500 شخص، ويخفض عمر العضو المؤسس إلى 18 عاما.

ويحظر القانون على الأحزاب الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية، أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، كما يحظر على أعضاء الحزب استلام الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية.