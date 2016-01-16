ترامب يستأجر مسرحاً لعرض فيلم عن هجوم بنغازي

أوردت شبكة "ان.بي.سي" الأميركية أن المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، استأجر مسرحا في أوربانديل بولاية ايوا أمس الجمعة لكي يعرض فيه مجانا فيلم "13 ساعة: جنود بنغازي السريون".

ويحكي الفيلم قصة 6 متعاقدين مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، الذين توجهوا لبنغازي إثر الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في المدينة الليبية يوم 11 سبتمبر عام 2012.

وقتل متشددون السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين في هجوم على المنشأة.

وقد أطلق الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقات متعددة حول أسلوب تأمين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، السفارة في الفترة التي سبقت الهجوم والخطوات التي اتخذت في أعقابه.

وغالبا ما يتم استهداف المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون -التي كانت وزيرة للخارجية الأميركية عندما وقعت هجمات بنغازي- من قبل أعضاء الكونغرس الجمهوريين والمتنافسين في سباق الرئاسة حول دورها خلال الأحداث في بنغازي.

وتشكلت لجنة خاصة تابعة لمجلس النواب للتحقيق في هجوم بنغازي في مايو 2014.