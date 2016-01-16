ماليزيا تفكك خلية لداعش كانت تخطط لتفجير انتحاري

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم السبت أنها اعتقلت من يشتبه أنه متشدد وبحيازته أسلحة ووثائق ذات صلة بتنظيم داعش في محطة للقطارات في العاصمة كوالالمبور. وقال مفتش عام الشرطة خالد أبو بكر في تغريدة إن الرجل اعتقل الجمعة في محطة جيلاتيك للقطارات بالقرب من وسط المدينة.

ومن المتوقع أن تعلن الشرطة عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من اليوم.

وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ تفجيرات وهجمات بأسلحة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الخميس.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة، وتتخذ البلاد إجراءات إضافية لتعزيز أمن الحدود خشية تسلل إرهابيين.