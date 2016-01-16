إندونيسيا.. توقيف 12 أحدهم تلقى أموالاً من داعش

أوقف 12 شخصا، أحدهم يشتبه بقيامه بتمويل اعتداءات جاكرتا بأموال حصل عليها من تنظيم داعش الذي تبنى اعتداءات يوم الخميس، وفق ما أعلن قائد شرطة إندونيسيا بدر الدين هايتي.

وقال هايتي في مؤتمر صحافي: "تلقى أحد الموقوفين تحويلا ماليا من تنظيم داعش لتمويل العملية"، بعد يومين على اعتداءات انتحارية وهجمات مسلحة أوقعت قتيلين، وقتل فيها المهاجمون الخمسة.

وأغلقت إندونيسيا 11 موقعا متشددا على الأقل على الإنترنت وعدة حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، في ردة فعل على هجمات جاكرتا.

وأعلنت السلطات أنه تم التوصل إلى عدة حسابات على فيسبوك أظهرت تأييدا للهجوم الذي وقع يوم الخميس في الحي التجاري في جاكرتا، وأسفر أيضا، فضلا عن سقوط قتلى، عن إصابة نحو 30 شخصا.