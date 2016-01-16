وفاة جندي تركي باشتباكات مع مسلحين أكراد

قال رئيس هيئة الأركان التركية إن جنديا تركيا توفي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني، كما أصيب سبعة آخرون في القتال.

واشتبك الجنود، أمس الجمعة، مع المسلحين في منطقة سور بمدينة دياربكر في جنوب شرق البلاد.

ويفرض حظر تجول على مدار الساعة في المنطقة منذ بداية ديسمبر بسبب القتال المستمر بين قوات الأمن ومسلحي حزب العمال الكردستاني.

وقتل مئات الجنود وآلاف المسلحين وما يقدر بنحو 170 مدنيا منذ عودة الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود مع حزب العمال الكردستاني في يوليو.