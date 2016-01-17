إسرائيل تحذر من الخروقات في الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت إسرائيل السبت أنها ستواصل متابعتها لتطبيق الاتفاق النووي محذرة من أي خروقات له، جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الفائت.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ستواصل إسرائيل متابعة تطبيق الاتفاق النووي وستحذر من أي خرق له، حتى بعد توقيعها على الاتفاق النووي، لم تنبذ إيران طموحاتها لامتلاك الأسلحة النووية وهي تواصل العمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ممارسة الإرهاب في شتى أرجاء العالم انتهاكا لتعهداتها الدولية".

وأضاف البيان "يجب على الدول العظمى وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل متابعة الأنشطة التي تقوم بها إيران في منشآتها النووية وفي مواقع أخرى عن كثب من أجل التأكد من أنها لا تواصل تطوير الأسلحة النووية في الخفاء".

وأضاف أيضاً "من دون اتخاذ رد مناسب على أي خرق من طرفها ستدرك إيران أن باستطاعتها مواصلة تطوير الأسلحة النووية وزعزعة الاستقرار في المنطقة وزرع الإرهاب، وإسرائيل ستواصل متابعة الأنشطة السلبية التي تقوم بها إيران وستحذر منها وستقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها".