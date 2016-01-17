أستراليا تحث أوروبا على تصعيد حربها ضد داعش

دعا رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول الدول الأوروبية إلى"تصعيد" جهودها لدحرتنظيم داعش في العراق وسوريا وذلك خلال زيارة مفاجئة للعراق يوم السبتِ.



وأشار تورنبول أيضا إلى احتمال زيادة مساهمة أستراليا في المستقبل ولكنه شدد على أن الالتزام العسكري لن يستمر للأبد.

والتقى تورنبول مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته القصيرة.



وأستراليا حليف قوي للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا كما أنها واحدة من أكبر الدول المساهمة في حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم.



ولكن رغم طلب من واشنطن بتقديم مزيد من المساعدة قالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريس بين الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لزيادة مساهمة أستراليا باستثناء ربما تقديم مساعدات إنسانية إضافية.