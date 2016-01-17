بريطانيا: تطبيق الاتفاق النووي يجعل العالم أكثر أماناً

أشادت كل من فرنسا وبريطانيا ببدء تطبيق الاتفاق النووي مع إيران السبت، حيث أشاد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مساء السبت واصفا ذلك بأنه "مرحلة مهمة" من شأنها أن "تجعل العالم أكثر أمانا".

وقال الوزير في بيان "إن الاتفاق النووي مع إيران الذي قامت فيه بريطانيا بدور كبير، يجعل من الشرق الأوسط وبشكل أعم العالم، مكانا أكثر أمانا".

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن فرنسا "تشيد ببداية تطبيق الاتفاق النووي مع إيران" مبديا أمله في أن تسود "روح التعاون" ذاتها من أجل مواجهة "كافة التحديات الإقليمية".

وأوضح الوزير في بيان "تأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران أنهت كافة إجراءات التفكيك النووي المقررة في اتفاق 14 يوليو 2015، (بالتالي) فإن العقوبات الاقتصادية والمالية الرئيسية رفعت".

واضاف أنه "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات ضخمة وتوترات شديدة، آمل أن تسود روح التعاون التي ميزت إبرام الاتفاق، أيضا كافة التحديات الإقليمية" في إشارة ضمنية للنزاعات في سوريا واليمن والعراق.

هذا وأعلنت واشنطن وبروكسل السبت بداية تطبيق الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات المفروضة عليها.