مقتل شرطي تركي خلال عمليات ضد الأكراد

قالت مصادر أمنية اليوم الأحد إن شرطيا تركيا، أصيب برصاص قناص خلال عمليات في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية توفي متأثرا بجراحه.

وأضافت المصادر أنه أصيب في حي سور بمدينة ديار بكر أمس السبت.

وفُرض حظر تجول على سور على مدار الساعة منذ بداية ديسمبر، في حين تحاول قوات الأمن إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من المدن.



وفرض حظر تجول كذلك على مدينتي سيلوبي والجزيرة قرب الحدود السورية والعراقية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول. ونقلت تقارير وسائل إعلام عن هيئة أركان الجيش أن 135 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في سيلوبي و308 في الجزيرة و101 في سور.