14 أجنبيا بين القتلى الـ29 باعتداء واغادوغو

أعلن وزير الداخلية البوركينابي سيمون كومباوري الأحد لوكالة فرانس برس أن هناك 14 أجنبيا على الأقل بين القتلى الـ29 للاعتداء المتطرف في واغادوغو، موضحا أنه لم يتم التعرف بعد على 7 جثث.

وأورد الوزير أن هناك 8 قتلى بوركينابيين و4 كنديين و3 أوكرانيين وفرنسيين اثنين وبرتغاليين اثنين وسويسريين اثنين وهولنديا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أكد أن 6 كنديين قتلوا، لكن ثمة احتمالا أن يكون بينهم من يحمل جنسية مزدوجة أو لم يتم التعرف على جثته بعد.

وتابع الوزير "في المرحلة الراهنة من التحقيق، لا يمكن أن نعلم العدد المحدد للجهاديين"، وذلك ردا على سؤال حول شهادات تحدثت عن عدد يتجاوز ثلاثة.

وقال أيضا "التمشيط مستمر وتم تفتيش 129 فندقا".

وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاعتداء، مؤكدا أن جماعة "المرابطون" بزعامة مختار بملختار نفذته، وذلك استنادا إلى منظمة سايت الأميركية التي تتولى رصد المواقع المتطرفة.