عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بالضفة الغربية

المصدر: القدس - فرانس برس
عناصر من الجيش الإسرائيلي "أرشيفية"
رابط مختصر

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن فلسطينيا حاول طعن إسرائيلية في مستوطنة تقوع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة أصيب بجروح بالغة بنيران أحد عناصره.

وقال الجيش "إن فلسطينيا هاجم امرأة في مستوطنة تقوع تبلغ من العمر 30 عاما، وقام أحد حراس الأمن المتواجدين هناك بإطلاق النار باتجاهه. ونقلت المرأة إلى المستشفى".

وقد سرت في وقت سابق معلومات متناقضة حول وضع الشاب الفلسطيني حيث قال أطباء إسرائيليون إنه نقل إلى المستشفى، فيما أفاد مسؤولون فلسطينيون أنه قتل.

ومستوطنة تقوع بنيت على أراضي قرية تقوع الفلسطينية جنوب شرق مدينة بيت لحم.

كلمات دالّة

#القدس, #قتلى, #إصابات, #طعن, #فلسطين, #الجيش, #إسرائيل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر