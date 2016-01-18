الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن فلسطينيا حاول طعن إسرائيلية في مستوطنة تقوع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة أصيب بجروح بالغة بنيران أحد عناصره.

وقال الجيش "إن فلسطينيا هاجم امرأة في مستوطنة تقوع تبلغ من العمر 30 عاما، وقام أحد حراس الأمن المتواجدين هناك بإطلاق النار باتجاهه. ونقلت المرأة إلى المستشفى".

وقد سرت في وقت سابق معلومات متناقضة حول وضع الشاب الفلسطيني حيث قال أطباء إسرائيليون إنه نقل إلى المستشفى، فيما أفاد مسؤولون فلسطينيون أنه قتل.

ومستوطنة تقوع بنيت على أراضي قرية تقوع الفلسطينية جنوب شرق مدينة بيت لحم.