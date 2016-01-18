بوركينا فاسو ومالي تتفقان على التعاون بعد هجمات دامية

اتفقت بوركينا فاسو ومالي على التعاون للتصدي للخطر المتزايد الذي يشكله المتطرفون في غرب إفريقيا، وذلك من خلال تبادل معلومات المخابرات وتسيير دوريات أمنية مشتركة في أعقاب هجومين داميين جرى تنسيقهما بشكل جيد في المنطقة.

والتقى رئيسا وزراء البلدين يوم الأحد، وذلك بعد يومين من استيلاء مسلحين من تنظيم القاعدة على فندق سبلينديد في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وإطلاقهم النار على مطعم ومهاجمة فندق آخر قريب، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 28 قتيلا من 7 دول على الأقل و50 جريحا.

ويأتي هذا الهجوم الذي أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤوليته عنه عقب هجوم مماثل في نوفمبر على فندق فاخر في باماكو عاصمة مالي، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا، من بينهم مواطنون من روسيا والصين والولايات المتحدة.

وحدد التنظيم هويات 3 مهاجمين، ووصف الفندق المستهدف والمناطق المحيطة به بأنها واحدة من أخطر أوكار التجسس العالمي في غرب القارة الإفريقية.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل التعاون بين بوركينا فاسو ومالي، ولكن الدوريات وتبادل معلومات المخابرات يشير إلى نية الدولتين وقف انتشار التطرف مع توسيع تنظيم القاعدة وجماعات أخرى عملياتها في المنطقة .

واستعادت قوات الأمن في بوركينا فاسو الفندق المؤلف من 146 غرفة يوم السبت بعد اشتباكات مع المتطرفين الذين قُتل 3 منهم على الأقل.

وقال ناجون، إن المتطرفين استهدفوا الضحايا البيض في الفندق والمطعم وكلاهما مكان يرتاده الغربيون بكثرة.