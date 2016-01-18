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نيوزيلندا.. مركب يحترق وركابه يقفزون إلى الماء

المصدر: ويلينغتون - فرانس برس
"تعبيرية"
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قفز نحو 60 راكبا مع أفراد طاقم مركب سياحي إلى مياه البحر بعد اندلاع النيران فيه في شمال نيوزيلندا، وقد تم إنقاذهم جميعا، على ما ذكرت الشرطة.

وكان الزورق المليء بالسياح عائدا من زيارة لجزيرة وايت ايلاند البركانية في خليج بلانتي عندما اندلعت النيران في المحرك، واتسعت لتشمل المركب برمته فيما كان على بعد كيلومتر من مرفأ واكاتاني.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة أن "الحريق أرغم الركاب على القفز إلى المياه".

وأضاف أن "زورقا لخفر السواحل ومراكب أخرى صغيرة كانت في المنطقة هبت لنجدة الركاب وأفراد الطاقم".

وحلقت مروحية فوق المنطقة للتحقق من إنقاذ الجميع، على ما أكدت الشرطة. وأضافت أنه تم العثور على كل الركاب الـ57 وأفراد الطاقم الواردة أسماؤهم في سجل المركب.

وقد أصيب شخصان بجروح طفيفة خلال الحادث. ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة.

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