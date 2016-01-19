إثر تهديد بقنابل وقتل جماعي.. إخلاء 9 مدارس أميركية

أعلن شريف مقاطعة برغن في ولاية نيو جيرسي الأميركية إخلاء 9 مدارس، يوم الثلاثاء، إثر اتصالات من مجهولين تؤكد وجود قنابل.

وأكد متحدث معلومات ذكرتها شبكة "ان بي سي" حول إغلاق مؤسسات تربوية في 9 بلدات في المقاطعة.

وأشار مكتب شريف المقاطعة إلى أن المتصلين تركوا رسائل هاتفية خلال الليل اطلع عليها المسؤولون عن المؤسسات التربوية اليوم.

وقال متحدث باسم شرطة كليفتون إن اتصالا هاتفيا حذر من "قتل جماعي" في مدرسة البلدة.

وأضاف على صفحة فيسبوك الخاصة بالشرطة أن "هذه التهديدات لا يبدو انها تحظى بصدقية في هذه المرحلة. ومع ذلك، تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الاوضاع".

وفي نوفمبر 2014، أدت سلسلة من التهديدات بوجود قنابل الى اخلاء 7 مدارس في المقاطعة نفسها. لكن التفتيش الذي قامت به الشرطة لم يسفر عن شيء.

يذكر أن السلطات المعنية في لوس انجلوس اتخذت قرارا الشهر الماضي بإغلاق كل المدارس العامة في المدينة، بعد تلقيها تهديدات اعتبرت ذات صدقية لكن تبين لاحقا انها مجرد خدعة.