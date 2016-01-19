إسرائيل تعتقل فلسطينياً مشتبهاً بقتل مستوطنة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اعتقل قاصراً فلسطينياً يشتبه بأنه قتل مستوطنة إسرائيلية طعناً في منزلها الأحد بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الجيش في بيان أن المشتبه به الذي لم يوضح هويته ولا عمره من سكان قرية قريبة من مستوطنة عتنئيل التي قتلت فيها دفنا مئير الممرضة البالغة من العمر 38 عاماً ليل الأحد حين اقتحم فلسطيني منزلها أثناء وجود أولادها الستة وقتلها طعناً بالسكين.

وهذه هي أول إسرائيلية تقتل داخل مستوطنة منذ فترة في حين استهدفت أعمال العنف بصورة خاصة حتى الآن الرجال وكانت تحصل دائماً على أطراف المستوطنات من غير أن تجتاز فعلياً بوابات الحراسة.

وتصاعد التوتر حين تعرضت امرأة ثانية هي ميخال فرومان البالغة الثلاثين من العمر والحامل في شهرها الخامس، للطعن الاثنين في الشارع في مستوطنة تقوع. وأصيب مهاجمها الفلسطيني الشاب (17 عاماً) برصاص قوات الأمن الإسرائيلية.