الأمم المتحدة: موجة برد تجمد الأطفال اللاجئين

حذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة، اليوم الثلاثاء، من أن آلاف الأطفال اللاجئين على طريق الهجرة عبر تركيا وجنوب شرق أوروبا معرضون للخطر بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في الأسبوعين القادمين.

وذكرت وكالة الطقس التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع انخفاض درجات الحرارة دون المستويات الطبيعية وتساقط الثلوج الكثيف في الأسبوعين القادمين في شرق البلقان وتركيا وشرق البحر المتوسط وسوريا ولبنان وإسرائيل والأردن.



وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): "الكثير من الأطفال الذين يتنقلون ليس لديهم ما يكفي من الملابس وليست لديهم إمكانية للحصول على التغذية السليمة".



ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عما إذا كان يمكن أن يتجمد الأطفال حتى الموت، أجاب: "الخطر كبير جدا جدا".

وأعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الخيرية في بيان أن الأطفال يأتون إلى شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية وهم لا يرتدون سوى القمصان القطنية المبللة بالمياه بعد السفر في قوارب مطاطية لا تصلح للإبحار.

وأضافت: "يؤكد عمال الإغاثة في مركز الاستقبال الحدودي في بريسيفو بصربيا أن منسوب الثلوج على الأرض يبلغ 6 بوصات، وأن الأطفال يصلون بشفاه زرقاء ويرتجفون من البرد".

وتوقعت المنظمة انخفاض درجات الحرارة إلى دون 20 درجة مئوية في بريسيفو، وإلى دون 13 درجة مئوية على الحدود بين اليونان ومقدونيا.



وذكر بوليراك إن الأطفال في العام الماضي كانت نسبتهم الربع بين مليون مهاجر ولاجئ وصلوا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.