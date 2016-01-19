فالس: البحث مستمر عن 3 منفذين لاعتداء واغادوغو

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء أن الاعتداء الذي خلف ثلاثين قتيلا الجمعة في بوركينا فاسو نفذه 6 أشخاص قتل منهم 3 و"البحث مستمر" عن الآخرين.

وقال فالس أمام الجمعية الوطنية إنه في الهجوم الذي وقع في واغادوغو مساء الجمعة وتبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، "أطلق ستة أفراد النار على مقهى كابوتشينو قبل أن يلجأوا إلى فندق سبلنديد".

وأضاف "من أصل المهاجمين الستة، قتل ثلاثة ويستمر البحث عن ثلاثة" آخرين.

وتحدثت السلطات البوركينابية حتى الآن عن ثلاثة مهاجمين قتلوا جميعا، لكن العديد من الشهود لفتوا إلى وجود أكثر من ثلاثة.

وتابع فالس "أود أن أعرب بدوري عن تضامني مع بوركينا فاسو التي هوجمت ومع ضحايا هذا البلد وجميع ضحايا الاعتداءات الإرهابية". والتزم النواب الفرنسيون دقيقة صمت.

وذكر بأن ثلاثة هجمات "منفصلة ولكن منسقة بالتأكيد" وقعت الجمعة في بوركينا فاسو، مع هجوم على مسؤول في شمال البلاد أوقع قتيلين وجريحين وخطف زوجين أستراليين "يقيمان في البلاد منذ أكثر من أربعين عاما".