"فرخوندة".. حاربت الجهل فأحرقوها

عرضت قناة العربية، الثلاثاء، فيلماً وثائقياً بعنوان "فرخوندة.. صرخة نساء كابول" يتناول قصص نساء قتلهن الجهل الذي حاربنه في المجتمع.

وفيما يلي قراءة خاصة للزميل محمود الورواري، موفد القناة العربية إلى كابول، حول الفيلم الوثائقي:

الفيلم الوثائقي الذي حمل هذ العنوان "فرخوندة: صرخة نساء كابول"، هو محض لقطة عابرة في التاريخ الحالي الأفغاني، لكنها تمثل رأس تل العفن، وجسد الجرح المملوء بالقيح.

هو محض مشهد يتمادى في وجعه إلى حد انشطار المجتمع الأفغاني إلى نصفين.

فرخوندة فتاة أفغانية أصرت على أن تكسر الزنازين، وتتمرد على السكون البليد، فتعلمت وحصلت على شهادة عليا في الشريعة بعد أن حفظت القرآن منذ طفولتها.

هي واحدة من القلائل المملوءات بالأمل، الناجيات من مقصلة القاعدة وطالبان، مقصلة لطالما اجتثت الكثير من الرؤوس والكثير من الأحلام.

خرجت فرخوندة إلى هذا المجتمع محاولة أن ترمم شروخه، تسد بعضاً من ثقوبه المنتشرة.

وقفت أمام واحد من الأضرحة الكثيرة في أفغانستان حيث ينتشر حولها بائعو الدجل والمشعوذون.

الضريح الموجود بجوار مسجد "دوشمشيرا"، أحد أقدم المساجد في كابول وقفت تنشر على النساء المرتادات هذا المكان وعيها، تحذرهم وفي كل يوم كان يلتف حولها كثير من النساء، وأمام حالة الانفضاض التي شهدها حارس الضريح الدجال هداه شيطانه إلى تلفيق تهمة إليها وهي حرق المصحف الشريف، وفعلاً اختار يوماً مفعماً بالزحام أمام ساحات المسجد وبمجرد مجيئها خرج مندفعاً إلى الشارع حاملاً معه أوراق المصحف الشريف المحترقة بعدها أخرجت العقول عفنها في التشدد، أصدرت حكمها، ونفذته مباشرة بلا شهود أو قضاة، الكل كان قاضياً والكل كان جلاداً.

وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن والشرطة تم سحلها ورجمها وقتلها وحرقها.

لم يكن مشهد قتل فرخوندة هو المشهد الأخير، بل اعتبره كثيرون بأنه مشهد البداية.

مشهد آلاف من الصرخات المكتومة بعدد من لاقى نفس مصيرها من النساء على مدار التاريخ الأفغاني المملوء بالاضطراب والتشدد والدماء.

صرخة فرخوندة هي صرخة مؤجلة منذ السبعينات وقت الاحتلال الروسي للبلاد الذي استمر عشرة أعوام شهد مرحلة المجاهدين ضد الروس، تلك المرحلة التي يؤرخ كثير من الأفغانيين أنها مرحلة دخول فيروس التشدد إليهم، مرحلة حملت بذرة القاعدة والفكر المتطرف منذ عبدالله عزام وأيمن الظواهري وأسامة بن لادن وغيرهم.

ظلت صرخة النساء المكلومات مكتومات، بل زاد ألمهن ووجعهن بمجيء طالبان إلى الحكم عام 96 وسجنت المرأة الأفغانية في شادور العقل قبل شادور الملبس وظلت تعاني حتى نهاية الحقبة الطالبانية عام 2001، لتكتشف أنها دخلت مرحلة أخرى من الاحتلال حين أعلن الأميركيون ومن والاهم الحرب على أفغانستان في السابع من أكتوبر عام 2001 ليبدأ عهد جديد من الاحتلال هذه المرة بعنوان أميركا وما زال مستمراً بعد أن مدد أوباما بقاء الجنود الأميركيين عامين آخرين.

مأساة فرخوندة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه بمجرد انتهاء الحقبة الطالبانية وضعف القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن، ما زال إرثهم ماثلاً وحاضراً في العقول والأفكار، هم غادروا أو ضعفوا لكن أفكارهم ظلت باقية في عقول شعب تم تشويهه بالكامل.



أفغانستان حاضرة في ذاكرتي المهنية والإنسانية منذ بداية 2002، ومع الاحتلال الأميركي ظللت أتردد عليها ما يقارب الخمسة أعوام، تلك الأعوام التي يمكن أن نطلق عليها وبجدارة أعوام الدمار الموت.

ثم انقطعت عنها لفترة طويلة وعدت مرة أخرى منذ شهر لأجد أن أفغانستان أصبحت أكثر شحوباً، ورغم انشغالي بالهم السياسي إلا أن الوضع الإنساني كان حاضراً بوجع أكثر.

لذا كانت مأساة فرخوندة بالنسبة لي المبضع الذي يمكن من خلاله تفجير أكبر قدر من العفن.

قمت بإعداد الفيلم كتابةً وإخراجاً، وقدمته بتلك الصورة التي ظهر بها على العربية لتكون صرخة يتلقفها آخرون ليكمل تطويحها في المدى الإنساني الأعم.