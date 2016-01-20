إسرائيل تعتزم مصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ومن المتوقع أن تثير انتقادات دولية.

وذكر التقرير أن الأراضي التي تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 380 فداناً تقع في غور الأردن الخصيب القريب من أريحا، وهي منطقة توجد فيها بالفعل مزارع استيطانية إسرائيلية كثيرة على أراض يطالب الفلسطينيون بها، ضمن دولتهم المستقبلية.

ولصالح المستوطنات، تصادر إسرائيل ضمن مخططات أراضٍ كثيرة للفلسطينيين، حتى داخل مناطق السلطة الفلسطينية، ما يعوق التواصل الجغرافي بين مناطق الدولة المنتظرة.