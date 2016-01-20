البحرين: تعاون خليجي لبناء نظام دفاع صاروخي

أعلن قائد سلاح الجو الملكي البحريني، اللواء الركن حمد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الأربعاء، أن دول الخليج العربية تتعاون لبناء نظام دفاع صاروخي وأنها تأمل في الإعلان عن النتائج قريبا في تلميح لتحقيق تقدم في الجهود التي تعطلت طويلا لإقامة نظام إقليمي للتصدي لقدرات إيران الصاروخية المتنامية.

وقال مسؤولون أميركيون وخليجيون إن الوقت حان للتحرك قدما مع بدء قيام دول عربية بمزيد من المهام العسكرية المشتركة.

كما تخشى دول خليجية عربية أيضا من أن رفع العقوبات عن إيران خصمهم القديم قد ينعش اقتصادها ويمكنها من الحصول على صواريخ أكثر دقة.



وقال اللواء حمد على هامش مؤتمر لسلاح الجو إن لجنة تابعة لمجلس التعاون الخليجي تتعاون لبناء نظام دفاع صاروخي مشترك. وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين: "بدأنا ونأمل" أن تعلن النتائج قريبا.

وأجرت إيران في أكتوبر اختبارا على صاروخ باليستي موجه بدقة قادر على حمل رأس نووي في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.



وذكر الرئيس الأميركي باراك اوباما إن الاختبار يعد انتهاكا "للالتزامات الدولية" لإيران. وفرضت واشنطن عقوبات على 11 شركة وفردا يمولون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



وأكد اوباما ودول مجلس التعاون الخليجي الإلتزام ببناء نظام الدفاع خلال قمة عقدت في مايو 2015، سعت واشنطن خلالها إلى تهدئة مخاوف حلفائها الخليجيين من اكتساب إيران المزيد من القوة.

وجاء في بيان مشترك عقب القمة أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتطوير قدرات للدفاع الصاروخي الباليستي بما في ذلك نظام للإنذار المبكر بمساعدة تقنية أميركية.



ووعدت واشنطن بتسريع حصول دول مجلس التعاون الخليجي على أسلحة وارسال فرق إلى المنطقة خلال الأسابيع القادمة لبحث التفاصيل.