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توقيف عشرات من مهربي البشر في ألمانيا وتركيا

المصدر: بوتسدام (ألمانيا) - فرانس برس
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اعتقل عشرات المهربين في ألمانيا وتركيا خلال مداهمات متزامنة نفذتها أجهزة الشرطة في البلدين ضد شبكات لتهريب المهاجرين استخدمت قوارب متهالكة لإرسال أكثر من 1700 لاجئ إلى أوروبا.

وقال قائد الشرطة الفدرالية الالمانية ديتر رومان، يوم الأربعاء، إنه تم اعتقال 5 مشتبه بهم في 6 ولايات المانية خلال 17 مداهمة قبل الفجر شارك فيها أكثر من 490 عنصرا.

ونفذت عمليات مماثلة في اسطنبول وأنقرة ومرسين اعتقل خلالها 30 شخصا، وفق ما أعلن المسؤول في الشرطة التركية، محمد ليكشيز، خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوتسدام الألمانية.

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