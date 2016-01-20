دبي: ماس كهربائي أحرق فندق "العنوان" ليلة رأس السنة

قال قائد شرطة دبي اليوم الأربعاء إن الحريق الذي شب في فندق (العنوان) وهو واحد من أشهر ناطحات السحاب في الإمارة قبل عرض للألعاب النارية ليلة رأس السنة كان بسبب ماس كهربائي.

وكانت النيرات اشتعلت في فندق العنوان ليلة رأس السنة حيث بدأت من الطابق العشرين.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ذكرت، أن التحرك السريع لإدارة الأزمات والكوارث كان وراء السيطرة على الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 حالة بإصابات بسيطة، وإصابة واحدة متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص واحد بأزمة قلبية.

وخرج جميع المصابين من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم.

واحتفلت دبي بقدوم العام الجديد بإطلاق ألعاب نارية هائلة من برج خليفة بحضور آلاف المشاركين، وذلك عقب السيطرة على حريق ضخم نشب قبيل ساعتين من الاحتفالات، ليلة الجمعة، بفندق Address داون تاون أمام برج خليفة.

وأعلنت منى المري، مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إخلاء كافة المقيمين بالمبنى، واستمرار الاحتفالات بالعام الجديد.