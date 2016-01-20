كارتر: التحالف سيرسل المزيد من المدربين للعراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الثلاثاء أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش سيرسل المزيد من المدربين إلى العراق، وذلك عشية اجتماع وزراء الدفاع في دول التحالف.

وقال آشتون في الطائرة التي أقلته إلى باريس "أتوقع أن يزيد عدد" المدربين الذين سترسلهم دول التحالف.

وأضاف "في العراق، تزداد المساحات التي تتم استعادتها" من تنظيم داعش، لافتا إلى أنه "لن نكون بحاجة فقط لقوات برية، ولكن ايضا لقوات شرطة" لفرض الأمن ولهذا السبب يجب تدريبهم.

ويجتمع الاربعاء في باريس وزراء الدفاع في الدول السبع الأكثر التزاما بالحملة الجوية على العراق وسوريا وتدريب القوات العراقية (الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا).

وسوف يبحثون الوسائل الكفيلة بتكثيف حملتهم العسكرية ضد تنظيم داعش الذي يتراجع في العراق وسوريا، ولكنه يحافظ على قوة كبيرة.

وأشار كارتر إلى أن التحالف بحاجة أيضا لوسائل استطلاع جوية (طائرات أو طائرات بدون طيار) وقوات خاصة ووسائل نقل وأخرى لوجستية ومستشارين عسكريين.

وقال أيضا "هنا فعلا سلسلة من المساهمات التي يمكن للدول أن تقدمها لتحقيق نجاح سريع" في الحملة ضد داعش".

ومن جهتهم، اكد المحيطون بكارتر أن تركيا عرضت على الولايات المتحدة تدريب مقاتلين سوريين في سوريا نفسها، وكما كانت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن اقتراح تركيا هذا "لم يقدم بشكل نهائي بعد" وإن وزير الدفاع ليس في وضع لاتخاذ قرار بشأنه.

وقام المدربون الأميركيون والأستراليون والفرنسيون حتى الآن بتدريب 15 ألف جندي عراقي.