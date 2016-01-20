كوسوفو.. الحبس 3 سنوات لعنصرين انضما لداعش

أصدرت محكمة في بريشتينا الأربعاء حكماً بالسجن على رجلين من أصل ألباني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة لمشاركتهما في القتال بسوريا.

واعتقل الرجلان اللذان لم يكشف اسماهما في فبراير. ودينا بـ"المشاركة في منظمة إرهابية" في سوريا.

وبحسب لائحة الاتهام التي أقر بها الرجلان، فقد توجها إلى سوريا في 2013 عبر تركيا، وقاتلا في صفوف جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

وقال الرجلان أمام المحكمة إنهما تركا جبهة النصرة وعادا إلى كوسوفو بعد أن حاول تنظيم داعش تولي قيادة المجموعة التي يقاتلان فيها.

ويدين غالبية سكان كوسوفو المتحدرين من أصل ألباني (1,8 مليون نسمة) بالإسلام.

وانضم نحو 300 من سكان كوسوفو إلى صفوف المتطرفين في العراق وسوريا منذ 2011، بحسب أرقام الشرطة.

وقتل 50 منهم فيما عاد نحو 120 آخرين الى كوسوفو.

واعتقل نحو 90 شخصا في كوسوفو منذ سبتمبر 2014 بتهم بينها القتال في سوريا والعراق في صفوف تنظيمات إرهابية.