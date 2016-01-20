لندن: حان وقت الاستفادة من "نكسات داعش"

قال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، الأربعاء، إن بريطانيا "تزداد انزعاجاً" من الضربات الجوية الروسية التي تستهدف قوى المعارضة المعتدلة والمدنيين في سوريا.

وأضاف أن الوقت حان لكي تستفيد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من نكسات تنظيم داعش.

وقال فالون قبل اجتماع لوزراء الدفاع في باريس لتقييم جهود التحالف الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق "يزداد انزعاجي من القصف الروسي."



وتابع قوله "عدد القتلى يرتفع. لدينا تقديرات تفيد بأن عدة مئات من المدنيين قتلوا بسبب استخدام الذخيرة غير الموجهة في مناطق مدنية وضد جماعات معارضة تحارب (رئيس النظام السوري بشار) الأسد."



وندد بذلك قائلاً "تعزيز نظام الأسد لن يسهم ببساطة سوى في إطالة أمد المعاناة (..) ينبغي أن تستخدم روسيا نفوذها لتوضيح أن الأسد لا مستقبل له في سوريا."



وأضاف أن الوقت حان للاستفادة من النكسات التي لحقت داعش في الآونة الأخيرة وإحكام الحصار حول معقله في مدينة الرقة بسوريا.