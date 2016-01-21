أميركا: تأخر مفاوضات سوريا "ليس نهاية العالم"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن تأخيراً لمدة يوم أو يومين في بدء المحادثات المزمعة في 25 يناير بين النظام السوري والمعارضة لن يكون نهاية العالم.

وردا على سؤال عن تليمح مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا إلى أن المحادثات قد لا تبدأ كما هو مخطط له في جنيف يوم الاثنين قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر "المواعيد النهائية مسألة مهمة.. لكن.. إذا تأخرت ليوم أو اثنين فهذه ليست نهاية العالم أيضا. نعترف بأن هذه عملية صعبة... لكن علينا مواصلة الضغوط ومواصلة المضي قدما".