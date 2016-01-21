أميركا: تركيا تستطيع "فعل المزيد" ضد داعش

اعتبر وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الخميس في باريس أن تركيا "تستطيع فعل المزيد" في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ولاسيما التشديد في مراقبة حدودها.

وقال كارتر في كلمة ألقاها في المدرسة الحربية في العاصمة الفرنسية، "أعتقد أن تركيا تستطيع فعل المزيد، والخطة الميدانية التي ناقشتها مع وزراء الدفاع الآخرين في التحالف أمس الأربعاء في باريس ستتحسن كثيرا بفضل مجهود أكبر تبذله تركيا".

وأضاف أن "التشدد في مراقبة حدودها" مع سوريا "سيكون أمرا بالغ الأهمية"، لكنه أقر بأنها حدود "طويلة وصعبة".

وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن "الحدود التركية مكان يستطيع مقاتلو التنظيم عبوره ذهابا وإيابا، وحيث يمكن تأمين الأمور اللوجستية لتنظيم داعش. وأطلب من الجميع في إطار تحالفنا أن يبذلوا مزيدا من الجهود، كما يبذل الجيش الأميركي مزيدا من الجهود. أرغب في أن تبذل تركيا أيضا مزيدا من الجهود".

وشارك كارتر الأربعاء في باريس باجتماع ضم 7 من وزراء الدفاع في التحالف العسكري الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، بهدف الاستفادة من "تراجع المتطرفين والقضاء على مراكز نفوذهم" في الرقة والموصل.

وخلال اجتماع "مجلس الحرب" هذا، دعت الولايات المتحدة وزراء الدفاع في البلدان الـ 26 التي تقاتل تنظيم داعش، إلى اجتماع في بروكسل في فبرير المقبل، من أجل تعزيز تحركها.