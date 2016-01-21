إحباط هجوم بمحطة حافلات شمال غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية أنها اعتقلت رجلا يزرع قنبلة في محطة حافلات مكتظة في بيشاور بشمال غربي باكستان، غداة الاعتداء على جامعة قريبة، والذي أسفر عن 21 قتيلا.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس "أوقفنا رجلا يزرع قنبلة في محطة بيشاور للحافلات".

وأضاف أن الخبراء قاموا بتفكيكها، مشيرا إلى أن حوالي 2000 شخص كانوا قرب المحطة حين عثر على القنبلة.

وتابع "تم تجنب كارثة كبرى نظرا لتيقظ الشرطة، ولو انفجرت القنبلة لكانت أدت إلى مقتل وإصابة العشرات".

ويرى محللون أن هجوم الأربعاء على جامعة باشا خان في شارسادا على بعد 50 كلم من بيشاور يلقي الضوء على إخفاقات الحملة ضد التطرف، مشيرين إلى أن المتمردين يمكنهم الضرب في أي مكان.