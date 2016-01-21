البنتاغون: مقتل 12 من المارينز اعتبروا مفقودين بهاواي

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، الأربعاء، في بيان أن جنود المارينز الـ12 الذين اعتبروا في عداد المفقودين منذ 14 يناير، بعد حادث تحطم مروحيتين في هاواي قد قتلوا.

وكان فريقان كل منهما مكون من 6 جنود من البحرية الأميركية موجودين على متن مروحيتين عسكريتين بالقرب من جزيرة أواهو، عندما اصطدمت المروحيتان ببعضهما.

وأضاف البيان أن "هؤلاء الجنود ماتوا كما عاشوا في خدمة أمة أحبوها"، مضيفاً "قلوبنا مع ذويهم وعائلاتهم".

وأضاف كارتر في بيانه "أود أيضاً أن أشكر سلاح الجو وحرس الحدود وطاقم المارينز الذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل تحديد موقع زملائهم وانتشالهم".

وأشار إلى أن "خسارة هؤلاء الأميركيين الأبطال الـ12 هي تذكير مأسوي بالمخاطر التي يعيشها رجالنا ونساؤنا في الجيش يومياً من أجل خدمة بلدنا".