الشرطة الألمانية والتركية تفكك شبكة لتهريب اللاجئين

اعتقلت الشرطة في ألمانيا وتركيا 15 شخصا يشتبه في ضلوعهم بتهريب البشر، وذلك في عملية مشتركة لتفكيك شبكة يعتقد أنها هربت أكثر من 1700 لاجئ سوري إلى أوروبا.

وأبلغ ضباط كبار بالشرطة الصحافيين في بوتسدام قرب برلين الأربعاء أن أغلب المشتبه بهم سوريون، وأن اثنين على الأقل من الخمسة الذين اعتقلوا في ألمانيا من طلاب اللجوء السوريين.

وقال ديتر رومان رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية "هذه العملية المشتركة لتفكيك شبكة تهريب دولية هي الأكبر حتى الآن".

كانت المنظمة الدولية للهجرة قالت في ديسمبر إن من المعتقد أن عمليات التهريب مسؤولة عن وصول أغلب المهاجرين إلى أوروبا عبر البجر المتوسط أو بحر إيجه.

وقالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت 5 يوم الثلاثاء بعد مداهمات في 6 ولايات اتحادية في حين أدت عمليات بالتزامن في تركيا بمناطق مختلفة إلى اعتقال 10.

جاءت الاعتقالات نتيجة لتحقيق بدأ في ديسمبر 2014 بعد إبحار ثلاث سفن - كانت في طريقها أصلا إلى التفكيك كخردة - من الساحل التركي.

وانتهى الأمر إلى تقطع السبل بالسفن الثلاث في البحر المتوسط وعلى متنها لاجئون سوريون قبل أن ينقذهم حرس السواحل الإيطالي.

ويواجه المشتبه بهم الذين اعتقلوا في ألمانيا عقوبة السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات إذا أدينوا.