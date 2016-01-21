تركيا.. سجن معلمة لمدة عام بتهمة إهانة أردوغان

ذكرت تقارير إعلامية في تركيا الأربعاء أن محكمة قضت بسجن معلمة لمدة عام تقريبا، بسبب توجيه إشارة غير مهذبة للرئيس رجب طيب أردوغان في تجمع سياسي عام 2014.

وبعد تجمع حاشد في مدينة إزمير عام 2014 حين كان رئيسا للوزراء هاجم أردوغان المعلمة، وقال إنها وجهت له إشارة تماثل في وقاحتها ما يفعله حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وقال "اليوم لدى وصولي كانت تقف امرأة في شرفة. قامت بإشارة قبيحة بيدها.. كالتي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري. أعني.. يمر رئيس وزراء البلاد وتقومين أنت بهذه الإشارة بيدك وبذراعك."

وقالت وكالة دوجان للأنباء إن المعلمة التي رفضت الإقرار بالذنب في جلسة محاكمة ستقضي 11 شهرا و20 يوما في السجن.