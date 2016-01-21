فالس: يجب تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد لكن ليس بأي ثمن

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الخميس، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "لكن ليس بأي ثمن".

وقال فالس أمام بعض الصحفيين إن خروج بريطانيا "سيكون أمرا سيئا بالتأكيد، سيئا جدا"، مضيفا: "يجب أن يحصل اتفاق (بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتجنبه) لكن ليس بأي ثمن".

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مواطنيه بإجراء استفتاء حول احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن ينظم الاستفتاء اعتبارا من العام 2016 لا سيما في حال التوصل الى اتفاق خلال قمة ستعقد في بروكسل في 18 و19 فبراير المقبل حول المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية التي تطالب بإصلاحات في الاتحاد الأوروبي.

وقدم كاميرون مطالب في أربعة مجالات ينتظر ردا عليها قبل موعد الاستفتاء حول مصير بلاده في الاتحاد الأوروبي، الذي قد ينظم اعتبارا من الصيف المقبل.

والنقطة الأكثر إشكالية في هذه الطلبات تتناول المساعدات الاجتماعية التي تقدمها دول الاتحاد للمهاجرين المتحدرين من دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، حيث يدعو كاميرون إلى لزوم مهلة من أربعة أشهر قبل الشروع في تقديم أي مساعدات لهؤلاء.

وإن كان الملف يحرز تقدما إلا أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حذَّر من أنه "لن نساوم على القيم الجوهرية مثل عدم التمييز وحرية التنقل".