مشاهير أميركيون يوقعون على عريضة ضد "ترامب"

وقعت شخصيات معروفة عدة عريضة إلكترونية الأربعاء للتنديد بخطاب "الكراهية" المعتمد من الملياردير الأميركي دونالد ترامب الأوفر حظا ليكون المرشح عن الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.

هذه العريضة التي حملت عنوان "أوقفوا الكراهية تخلصوا من ترامب" أطلقتها المؤلفة المسرحية ايف اينسلر ومنتجة الأفلام الوثائقية جودي ايفانز والناشطة المدافعة عن حقوق النساء كيمبرليه كرينشو.

ومن بين الموقعين على العريضة أيضا، المغني والممثل هاري بيلافونتي والممثل داني غلوفر والمخرج جوناثان ديمي، إضافة إلى الممثلات كيري واشنطن وجاين فوندا وروزانا اركيت.

وأوضحت ايف اينسلر في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني الخاص بالحملة "نقدم للأميركيين إمكان إيصال صوتهم والتحرك، في وقت تحقق حملة ترامب تقدما عبر استعانته أكثر بخطاب الكراهية والانقسام".

وأضافت "نريد أيضا تنبيه السياسيين ووسائل الإعلام بأنهم يتحملون مسؤولية" تسخيف خطاب ترامب المتطرف "عبر التعامل معه كنوع من التسلية".

وقد حصلت العريضة على أكثر من 2000 توقيع في اليوم الأول لإطلاقها.

كذلك جمعت عريضة تدعو الشركات الكبرى إلى إنهاء علاقاتها التجارية مع دونالد ترامب 85 الفا و513 توقيعا.

وقد أطلق دونالد ترامب منذ بداية حملته الانتخابية سلسلة تصريحات مثيرة للجدل تناولت خصوصا المهاجرين المكسيكيين الذين وصفهم بأنهم بجزء كبير منهم "مجرمون" و"مغتصبون".

كذلك دعا في أحد خطاباته إلى منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الإرهابي في البلاد، وهو ما أثار موجة انتقادات عارمة في سائر أنحاء العالم.