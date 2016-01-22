إصابة 5 تلاميذ بهجوم على مدرسة جنوب شرقي تركيا

قالت مصادر أمنية، إن 5 تلاميذ أصيبوا اليوم الجمعة حينما هزّ انفجار فناء مدرسة في جنوب شرقي تركيا، الذي تسكنه غالبية كردية ويمزقه العنف بين المسلحين الأكراد وقوات الأمن منذ شهور.

وألقت المصادر باللوم على حزب العمال الكردستاني، وقالت إن أعضاء في الحزب ألقوا متفجرات بدائية الصنع في فناء مدرسة إعدادية في حي باجلار في ديار بكر كبرى مدن المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وذكر مسؤولون أن الانفجار - الذي قالت وسائل إعلام نتج عن قنبلة ارتجاجية - وقع قبل أن يدخل التلاميذ فصولهم في اليوم الأخير من الفصل الدراسي.