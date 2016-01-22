الأردن وإيطاليا يبحثان أوضاع اللجوء السوري

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أهمية دعم المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفي مقدمتها الأردن، بغية مساعدته في تحمل أعباء استضافة اللاجئين على أراضيه وما يشكله من ضغط على القطاعات الخدمية والبنى التحتية.

ولفت الملك خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إلى أهمية مؤتمر المانحين الذي سيعقد في المملكة المتحدة مطلع الشهر المقبل، بمشاركة عدد من دول العالم لبحث تداعيات اللجوء السوري، خصوصا على دول الجوار وآليات تقديم الدعم لها لاسيما الأردن.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن دعم بلاده للأردن في التعامل مع أعباء اللاجئين السوريين، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ذلك.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب، والتأكيد على ضرورة التعامل مع هذا الخطر ضمن نهج تشاركي شمولي.

كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور المشترك حيال مختلف القضايا الإقليمية، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.