مقتل 22 ألف عنصر من داعش منذ صيف 2014

اعتبرت باريس وواشنطن، الخميس، أن الغارات التي شنها التحالف الدولي أضعفت كثيراً تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، حيث قتل 22 ألف متطرف منذ صيف 2014.

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، على هامش اجتماعات منتدى دافوس بسويسرا: "نحن نكبد اليوم داعش الكثير من الخسائر. لقد فقد 40% من الأراضي التي كان يحتلها في العراق وما بين 20 و30% في الإجمال".

واعتبر أن هذا التنظيم "سيضعف كثيراً" في العراق وسوريا بحلول نهاية 2016.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، لشبكة فرانس 24 التلفزيونية الإخبارية، إن "التحالف لديه رقم.. إنه 22 ألف قتيل منذ بدء العمليات" في العراق وسوريا.

وتابع لودريان قائلاً: "مر وقت ولم يشن داعش هجوماً واسع النطاق. نحن في مرحلة يمر فيها داعش بضعف كبير، ولكن يجب أن نبقى حذرين للغاية"، مضيفاً: "أعتقد أن غاراتنا هزتهم وأضعفت قدراتهم بما في ذلك العتاد الثقيل، ولكنهم تأقلموا كذلك مع الوضع الجديد".

كما أوضح "أنهم يندسون بين الأهالي المدنيين ويحتمون بهذه الطريقة وينفذون عمليات هنا وهناك".

وبحسب لودريان، فإن التنظيم يملك 35 ألف مقاتل، بينهم 12 ألف أجنبي.

بدوره، أشار منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دو كيرشوف، إلى أن الهزائم التي مني بها التنظيم على يد التحالف يمكن أن تدفع بقادته إلى الاستقرار في ليبيا "البلد الذي لا توجد فيه غارات جوية ولا حكومة قائمة بالكامل".

وتكثفت غارات التحالف التي كانت بدأت صيف 2014، إثر اعتداءات باريس في نوفمبر 2015 واستهدفت خصوصاً مواقع إنتاج النفط الذي يعد أهم موارد التنظيم.

من ناحيته، أعلن الرئيس الفرنسي أن "وتيرة التدخلات ستتسارع"، وذلك غداة اجتماع بباريس لوزراء الدفاع للدول السبع الرئيسية في التحالف الدولي.

وذكر أن الاستراتيجية التي تم تأكيدها مجدداً في هذا الاجتماع "تمر عبر تحرير مدينة الرقة في سوريا والموصل في العراق، لأن هناك تقع مراكز قيادة داعش".

كذلك دعا تركيا إلى "بذل المزيد" من الجهد في إطار التحالف، خاصة عبر إحكام أكثر للمراقبة لحدودها مع سوريا.