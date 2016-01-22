الصومال.. 20 قتيلاً في هجوم على مطعم بمقديشو

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات الانتحارية التي استهدفت مطعما يطل على ساحل مقديشو الشرقي إلى أكثر من 20 شخصا، بينهم الانتحاريون الستة.

وأعلنت الحكومة الصومالية عن سيطرة قواتها بالكامل على المطعم والقبض على شخص وصفته بالعقل المدبر للهجمات أثناء العملية.

وكانت حركة "الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" قد تبنت في وقت سابق مساء الخميس العملية التي نفذت عبر هجمات انتحارية وسيارات مفخخة.

ومن بين قتلى الهجمات نساء وأطفال كانوا يقضون ساعات من عطلة نهاية الأسبوع في المطعم الفاخر الذي يرتاده مسؤولون ومغتربون صوماليون.

هذا وندد المبعوث الخاص للأم المتحدة في الصومال، ميشل كيتين، بالهجمات، مشيراً إلى أن هذه الهجمات الإرهابية استهدفت مدنيين كانوا في مكان سياحي شعبي.