رئيس وزراء فرنسا: نواجه حرباً عالمية شاملة مع الإرهاب

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قوله، الجمعة، إن حالة الطوارئ التي أعلنت عقب مقتل 130 شخصاً في هجمات شنها متشددون في باريس في نوفمبر الماضي ستمدد كلما كان ذلك ضرورياً.

وأضاف فالس في تصريحات من دافوس بسويسرا: "إنها حرب عالمية شاملة نواجهها مع الإرهاب. الحرب التي نشنها يجب أن تكون شاملة وعالمية بلا هوادة".

وتنتهي إجراءات الطوارئ - التي تعطي الحكومة سلطات أوسع لتفتيش المنازل وتنفيذ مداهمات دون أمر قضائي - في 26 فبراير. وقال مسؤولون من قبل إنها ستمدد على الأرجح لكن فالس ذهب أبعد من هذا.

وحين سُئل عن تصوره للفترة التي ستستمر فيها حالة الطوارئ قال فالس: "الوقت اللازم... هو طالما ظل الخطر قائما. علينا أن نستخدم كل الوسائل".

وقال إن حالة الطوارئ يجب أن تظل مطبقة "إلى أن نتخلص من داعش".