طالبان الباكستانية تتوعد بهجمات على المدارس والجامعات

نشر قائد كبير في حركة طالبان الباكستانية اليوم الجمعة تسجيلا مصورا لأربعة مقاتلين، قالوا إنهم نفذوا هجوما داميا يوم الأربعاء الماضي على جامعة في شمال غربي باكستان، قتل فيه 20 شخصا، وتوعد بشن مزيد من الهجمات على المدارس والجامعات مستقبلا.

وأثار الفيديو تساؤلات جديدة عن انقسامات محتملة في القيادة المتشرذمة للحركة التي نفى المتحدث الرسمي باسمها مسؤوليتها عن الهجوم.

وتسلق المهاجمون أسوار جامعة باتشا خان في مدينة تشارسادا بإقليم خيبر بختون خوا صباح الأربعاء وقتلوا 20 شخصا قبل أن تقتلهم قوات الشرطة وقوات كوماندوس خاصة.

وأصدر محمد خرساني المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الباكستانية بيانا مكتوبا ينفي مسؤولية الحركة عن الهجوم. وقال "نعتبر الشبان الذين يدرسون في مؤسسات غير عسكرية بناة المستقبل ونعتبر سلامتهم وحمايتهم واجبنا".

لكن في اليوم نفسه أعلن عمر منصور وهو قيادي كبير في طالبان الباكستانية مسؤولية الحركة عن الهجوم على الجامعة، وقال إن أربعة من رجاله نفذوه.

وأضاف أنه تم استهداف الجامعة لأنها مؤسسة حكومية تعد الطلبة للالتحاق بالحكومة والجيش.

ولم يتضح على الفور سبب التضارب في تصريحات المتحدث الرسمي ومنصور لكنها أدت إلى تكهنات بوجود انقسامات داخل الحركة.