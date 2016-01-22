فرنسا: اللاجئون يهددون فكرة الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الجمعة إنه ليس بوسع أوروبا التعامل مع عدد اللاجئين، الذين يصلون إلى حدودها وإن تدفق المهاجرين يهدد فكرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فالس: "ليس بوسعنا القول أو القبول بأن كل اللاجئين... محل ترحيب في أوروبا". وتابع أن أزمة المهاجرين تمثل خطرا على استقرار الاتحاد الأوروبي وأن هناك حاجة لفرض قيود أكثر صرامة على حدود التكتل.

وذكر فالس أن أوروبا بحاجة إلى توجيه رسالة مختلفة عن تلك التي وجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي دعت شركاءها الأوروبيين إلى استقبال حصص من اللاجئين.

وأردف "تواجه ألمانيا تحديا كبيرا. يجب علينا أن نساعد ألمانيا. لكن الرسالة الأولى التي نحتاج توجيهها الآن هي أن نقول بكل حسم إننا لن نرحب بكل اللاجئين في أوروبا.

"لأن الرسالة التي تقول تعالوا وسنرحب بكم تحدث تحولات كبرى".