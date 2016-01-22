قائد "شارل ديغول": تكثيف الغارات على داعش "يؤتي ثماره"

أكد قائد حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، الخميس، أن تكثيف الغارات على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا "يؤتي ثماره" رغم صعوبات تقاسم الأجواء مع روسيا فوق سوريا، متوقعاً إلحاق الهزيمة بالمتطرفين "خلال أشهر".

وقال العقيد البحري، رينه جان كرينيولا، على متن حاملة الطائرات التي توقفت لستة أيام في القاعدة الفرنسية في أبوظبي، إن "تكثيف الضربات ضد داعش يثمر".

وتقوم "شارل ديغول" المتمركزة في الخليج منذ نهاية 2014 بمهمة تكثيف الغارات الجوية ضد التنظيم بعد اعتداءات باريس الدامية في 13 نوفمبر. وتضاف الطائرات الـ26 الموجودة على متنها إلى 12 طائرة فرنسية أخرى هي ست طائرات رافال، وست طائرات ميراج 2000 في الإمارات والأردن تشارك في عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد "داعش" في سوريا والعراق.

وتابع كرينيولا قائلاً: "سنواصل في هذا الاتجاه مع كل دول التحالف التي ستكثف جهودها قدر الإمكان لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش خلال الأشهر المقبلة".

ومع التشديد على اتخاذ تدابير لتفادي "الأضرار الجانبية"، أكد المسؤول العسكري أن "داعش بات في موقف دفاعي"، خصوصاً في العراق حيث "يتراجع وخسر أراضي. ينبغي الآن تعزيز هذا التقدم ومواصلة هذه الجهود حتى نتمكن خلال الأشهر المقبلة من إنزال هزيمة نهائية به في كل من العراق وسوريا".

وفي الإجمال، نفذت أكثر من 300 طلعة في سماء سوريا والعراق منذ نشر حاملة الطائرات الفرنسية في المنطقة بمعدل 10 إلى 15 طلعة يومياً، وفق العقيد البحري الذي قال "نقوم بعمليات كذلك، بالطبع، فوق سوريا حيث ينشط الطيران الروسي والنظام السوري".

كذلك أضاف أن الاتفاق الأميركي - الروسي على الإبلاغ بالطلعات يتيح تجاوز صعوبات تقاسم المجال الجوي، عبر تفادي التصادم وأي حادث "مؤسف" قد يحدث بين طيران التحالف والطائرات الروسية. إلا أنه قال: "لكننا لا نتعاون، ليس هناك لا تنسيق ولا تعاون" مع الروس، ثم أشار إلى أن الأهم هو أن "تتم الغارات بأمان. هذا ما نفعله، والأمور تسير تماماً".

وبعد توقفها في أبوظبي ستتوجه شارل ديغول إلى منطقة انتشارها العملية في المنطقة وفق قائدها.