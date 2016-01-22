واشنطن تسحب أوارق اعتماد 5 قناصل فخريين روس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سحبت أوراق اعتماد خمسة قناصل فخريين روس، رداً على المضايقات التي يتعرض لها دبلوماسيون أميركيون يعملون في روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر: "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مناسبة أخرى في حال تواصل العمل على إعاقة نشاطاتنا الدبلوماسية والقنصلية في روسيا".

ونددت وزارة الخارجية الروسية باجراءات واشنطن ضد قناصلها الفخريين وهم خمسة مواطنين أميركيين يمثلون موسكو في كاليفورنيا ويوتا ومينيسوتا وفلوريدا وبورتو ريكو.

واتهمت المتحدثة ماريا زاخاروفا "أجهزة الأمن" الأميركية بالقيام بـ"استفزازات بحق موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية وليس فقط في الولايات المتحدة".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين لن تتأثر بالإجراءات المتخذة ضد القناصل الفخريين والتي جاءت بحسبها رداً على تدابير مماثلة من موسكو ضد المصالح الأميركية.

وقال مارك تونر: "اتخذنا هذا الإجراء ردا على تدخلات روسيا المتواصلة ضد عملياتنا الدبلوماسية والقنصلية في روسيا والتي تتضمن مضايقات منهجية لموظفينا وعمليات إغلاق قسري للمركز الأميركي في موسكو ولـ28 مركزا أميركيا في روسيا". ولفت إلى أن "ذلك لا يؤثر على عمليات روسيا الدبلوماسية، ولا سيما سفارتها وقنصلياتها العامة ومركزها الثقافي في مدينة واشنطن".

وكانت السلطات المحلية أغلقت المركز الأميركي في موسكو في سبتمبر الماضي بعدما نشط 22 عاما كمكتبة وموقع لقاءات ثقافية للروس والأميركيين المقيمين في روسيا.

والقناصلة الفخريون ليسوا دبلوماسيين ولا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ويتم اعتمادهم لتمثيل الحكومة ومواطنيها في الخارج.